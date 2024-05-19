Tokat\'ta bağ evinde meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evinde meydana gelen patlamada yaralanan 5'i jandarma olmak üzere 7 kişinin tedavileri devam ediyor. Vali Numan Hatipoğlu, yaralıları hastanede ziyaret etti.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Erbaa ilçesi Hürmüzlü Mahallesi'ndeki bağ evindeki patlamada yaralanan 5'i jandarma personeli olan 7 kişiyi hastanede ziyaret etti. Hatipoğlu, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti. - TOKAT