Tokat\'ta Bahar Göçü Şöleni

Tokat'ta baharın gelişiyle başlayan geleneksel yayla göçü kapsamında şehir merkezinden geçirilen yüzlerce küçükbaş hayvan, gece saatlerinde renkli görüntüler oluşturdu.

Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte Tokat'ta besicilerin yayla mesaisi başladı. Yaz boyunca hayvanlarını yüksek rakımlı yaylalarda otlatacak olan yetiştiriciler, sürülerini kilometrelerce sürecek yolculuğa çıkardı. Gece saatlerinde şehir merkezinden geçen küçükbaş hayvan sürüsü, kentin cadde ve sokaklarında adeta görsel şölen oluşturdu. Kent merkezindeki kavşak ve caddelerden ilerleyen sürü nedeniyle trafikte kısa süreli aksamalar yaşandı. Sürüye eşlik eden çobanlar ve çoban köpekleri, hayvanların güvenli şekilde ilerlemesini sağladı. Araç sürücüleri ise sürünün geçişini beklemek zorunda kaldı. Sokak lambalarının altında ilerleyen yüzlerce küçükbaş hayvanın oluşturduğu manzara, vatandaşların ilgisini çekti. Birçok kişi cep telefonlarıyla o anları görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. - TOKAT