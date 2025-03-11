Tokat\'ta Balkonun Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

Tokat'ta 6'ncı katın balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Büyük Beybağı Mahallesi Gülaçar Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 yaşındaki Rüzgar Salih Sayar, 6'ncı kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düştü. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - TOKAT
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