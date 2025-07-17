Tokat'ta Buğday Tarlasında Yangın: 2 Bin Dönüm Arazi Zarar Gördü

Tokat'ın Erbaa ilçesi Karaağaç köyü yakınlarındaki buğday tarlasında çıkan yangında 2 bin dönüm ekili arazi zarar gördü. Alevler ormana ve yerleşim alanına sıçramadan kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Karaağaç köyü yakınlarındaki buğday ekili arazide çıkan yangın paniğe neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahale, köylüler tarafından traktörlerle yapıldı. Bazı vatandaşlar ise elleriyle toprak atarak alevleri söndürmeye çalıştı. Ekiplerin ve köylülerin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınan yangında 2 bin dönüm arazi zarar gördü.

"Ormanlık alan ve yerleşim yerine sıçramadan söndürüldü"

Yangın hakkında bilgiler veren Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer, "Erbaa ilçesi Karaağaç köyünde ekili alanda yangın meydana geldi. Bu yangına Erbaa, Taşova ve Amasya İşletme Müdürlüğümüze bağlı toplam 7 arazöz hareket etti. Belediyelerden gelen 8 itfaiye aracı görev yaptı. Yangın tamamen kontrol altına alındı. Burada üzücü olan vatandaşın daha mahsulünü almadığı ekili alanları zarar gördü. Vatandaşın ve bizim yaptığımız tahminlere göre yaklaşık 2 bin dönüm alanda hasar tespit ettik. Ormanlık alan ve yerleşim yerine sıçramadan yangın tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi. - TOKAT