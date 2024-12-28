Tokat\'ta Dereye Uçan Sürücü Kurtarıldı

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Tokat'ta dereye uçan otomobilde sıkışan sürücü, itfaiyenin 20 dakikalık çalışmasıyla kurtarıldı.

Erbaa ilçesi Yeni Mahalle Selçuklu Caddesi'nde saat 18.00 sıralarında, Barış P. (28) yönetimindeki 60 ACE 380 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak dereye uçtu. Araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaklaşık 20 dakika süren çalışmalar sonucunda sürücü dereden çıkarılarak ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen Polat'ın kurtarılma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT