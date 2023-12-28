Tokat\'ta Duyulan Patlama Sesi Uykuları Kaçırdı

Tokat'ta dün gece saatlerinde duyulan patlama sesi uykuları kaçırdı. Patlama sesinin alçak uçuş yapan F-16 uçağına ait olduğu iddia edildi.

Gece saatlerinde Tokat'ta duyulan patlama sesi vatandaşların dikkatini çekti. Tokat Merkez ve çevre köylerden duyulan ses sonucunda vatandaşların uykusu kaçtı. Polis ve jandarma güçlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda kentte olumsuz bir durumun bulunmadığı bildirildi. Patlamanın sebebinin ne olduğu açıklanmazken, patlamanın alçak uçuş yapan bir F-16 uçağının sonik patlaması olduğu iddia edildi.

Patlama sesi bir ofisin güvenlik kamerasına ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Diğer insanlar da duymuştu"

Sesi duyduğunda korktuğunu belirten Hüseyin Desti, "Gece 2-3 gibiydi uyuyordum. Saate tam bakamadım, bir patlama sesi duydum. Telefona baktım diğer insanlar da duymuştu. Biraz zaman geçince uçaktan dolayı olduğunu yazdılar" dedi.

"Bir uçağın sonik patlaması olduğunu öğrendim"

Gece gürültüye uyandığını belirten Kadir Yazan, "Gece bir patlama sesiyle uyandım. Dışarı baktım, sosyal medyaya baktım, diğer insanlar da duymuştu. Bir uçağın sonik patlaması olduğunu öğrendim" şeklinde konuştu. - TOKAT