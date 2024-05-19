Tokat Valisi: El yapımı patlayıcıyla ilgili 2 kişi yakalandı

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Tokat Valisi Numan Hatiboğlu 5'i jandarma görevlisi 7 kişinin yaralanmasına neden olan el yapımı patlayıcıyla ilgili 2 kişinin yakalandığını duyurdu.

Vali Hatiboğlu patlamanın yaşandığı evde incelemede bulunduktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu. Olayla ilgili 2 kişinin Samsun'da yakalandığını duyuran Hatiboğlu, "Bu akşam 21.20 sularında Erbaa ilçemiz Karayaka beldemizde bir patlama meydana geldi. Bölge halkından bir vatandaşımız, jandarmayı arayarak bahçelerinde kendilerine ait olmayan şüpheli bir paket bulunduğu ihbarında bulundu. Devriyemiz kontrole geliyor. Kontrol esnasında patlama meydana geliyor. Patlama sonucunda 5 uzman jandarma personelimiz yaralanıyor. Şuan 3 jandarmamız üniversite hastanemizde 2 sivil yaralımız Tokat devlet hastanesinde, 2 yaralı jandarma görevlisi ile Erbaa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındılar. Olayla ilgisi olduğu düşünülen 2 kişi Samsun'da yakalandılar. Gerekli araştırmaların sonucunda daha detaylı açıklama yapılacak. Gerekli çalışmalar yapılıyor" dedi. - TOKAT