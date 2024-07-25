Tokat\'ta Eski Muhtar ile Yeni Muhtar Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

3.Sayfa

Eski muhtar ile yeni muhtar arasında çıkan tartışmada 1 kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Tokat'ta tarlada sulama meselesi nedeniyle çıkan tartışma, köy muhtarı Dursun Dezin ile eski muhtar Mustafa Ceylan arasında silahlı kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında taraflar birbirine tabancalarla ateş açtı. Olayda, Mustafa Ceylan ile kızı Tülay Ceylan ve Dursun Dezin yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Mustafa Ceylan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kızı Tülay Ceylan ve Dursun Dezin tedavi altına alınırken, Dursun Dezin bacağından yaralanması nedeniyle yapılan müdahalenin ardından gözaltına alındı. Olayı duyarak Tokat Devlet Hastanesi önüne gelen tarafların yakınları arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri, hastane önünde yoğun güvenlik önlemi alarak tarafları ayırdı. Jandarma, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - TOKAT