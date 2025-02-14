Tokat\'ta fabrikanın çatısının çökme anı kameraya yansıdı

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde parke fabrikasında garajın çatısının çökmesi sonucu bir işçi yaralandı.

Olay, Erek Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı yakınlarında bulunan bir parke fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın kamyonlarının park edildiği garajın çatısı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Çökme esnasında garajda bulunan işçi Engin Can Erol, çatıdan düşen parçalarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Erol'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT