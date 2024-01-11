Tokat'ta feci kaza kameraya böyle yansıdı

-5 kişinin yaralandığı kaza kamerada

TOKAT - Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada araçlar hurdaya döndü. 5 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 18.30 sıralarında Tokat- Sulusaray yolunda meydana geldi. Yeşilyurt Devlet Hastanesi yakınında bulunan benzinlikten çıkan Ali G. idaresindeki 58 SF 078 plakalı otomobil ile Sulusaray-Tokat istikametinde giden Uğurcan K. yönetimindeki yabancı plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan araçlar hurdaya döndü. Kaza sonucu hafif yaralanan iki sürücü ve araçlarda bulunan Ümitcan K., Hilal ve Filiz G. ile Hatice Nur G. Yeşilyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Hatice Nur G. ise Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza anı benzinliğin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.