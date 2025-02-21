Tokat'ta Feci Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Tokat'ta Feci Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Tokat'ta otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

21.02.2025 17:57
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Tokat'ta feci kaza... Otomobil tırın dorsesine çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

TOKAT - Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Almus kavşağında meydana geldi. Tokat'tan Niksar istikametine seyir halinde olan Beşir Durupınar idaresindeki 38 NA 396 plakalı otomobil, Almus'tan Tokat istikametine giden V.A. idaresindeki 34 KEV 080 plakalı Mercedes marka tırın dorsesine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Beşir Durupınar olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan S.T. ve kimliği belirlenemeyen bir kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta Feci Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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