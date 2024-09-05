Tokat\'ta Minibüs Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 25 Yaralı

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Tokat'ta fındık işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 çocuk ölmüş, 25 kişi de yaralanmıştı. Minibüs sürücüsü tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Cengiz G. idaresindeki fındık işçilerini taşıyan minibüs Tokat'ın Niksar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilmişti. Kazada 5 yaşındaki Eylem Debek kaldırıldığı Niksar Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmiş, aralarında çocukların da bulunduğu 25 kişi yaralanmıştı. Yaralılar arasında bulunan şoför Cengiz G. Tokat Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Burada yapılan müdahalenin ardından taburcu edilen sürücü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma soruşturma sürüyor. - TOKAT