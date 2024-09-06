Tokat\'ta fındık işçilerini taşıyan minibüs kazası

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Tokat'ta fındık işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 çocuk ölmüş, 25 kişi de yaralanmıştı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz günlerde Cengiz G. idaresindeki fındık işçilerini taşıyan minibüs Tokat'ın Niksar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilmişti. Kazada 5 yaşındaki Eylem Debek kaldırıldığı Niksar Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmiş, aralarında çocukların da bulunduğu 25 kişi yaralanmıştı. Yaralılar arasında bulunan şoför Cengiz G. Tokat Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmış, burada yapılan müdahalenin ardından taburcu edilmişti. 16 kişilik minibüse 26 kişi alan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın sürücüsü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cengiz G. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarılan hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TOKAT