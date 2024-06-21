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Tokat'ta göğsünden vurulmuş bir erkek cesedi bulundu.

Olay sabah saatlerinde Tokat merkeze bağlı Döllük köyünde meydana geldi. İddiaya göre, yoldan geçenler F.G.'ye ait evin bahçesinde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Vatandaşların 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalede şahsın göğsünden vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen kişinin Niksar ilçesinde bir müzik hol sahibi Soner Dirim olduğu belirlendi. Dirim'in alacak-verecek meselesi yüzünden Niksar'dan Döllük köyüne geldiği ve bu sebeple vurulduğu düşünülüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - TOKAT