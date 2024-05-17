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Tokat'ta hareket halindeki otomobil yandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Doğanyurt Köyü mevkiinde, Aydın Er'in yönetimindeki bir otomobil, hareket halindeyken alev aldı. Otomobilin motor kısmından çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemediği belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT