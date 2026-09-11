Tokat'ta iki otomobil çarpıştı, Emniyet Müdürlüğü Kavşağı'nda 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tokat'ta iki otomobil çarpıştı, Emniyet Müdürlüğü Kavşağı'nda 3 kişi yaralandı

Tokat\'ta iki otomobil çarpıştı, Emniyet Müdürlüğü Kavşağı\'nda 3 kişi yaralandı
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Tokat'ta iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı. Emniyet Müdürlüğü Kavşağı'nda meydana gelen kazada yaralılar Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Tokat'ta 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Emniyet Müdürlüğü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.M. (32) idaresindeki 60 AGP 863 plakalı otomobil, Niksar istikametinden Tokat yönüne seyir halindeyken başka araca çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil savrularak karşı şeride geçti. Araç, Tokat merkezden Niksar istikametine seyreden A.K. (47) idaresindeki 58 AHG 453 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü E.M. ile diğer araçta bulunan A.K. ve M.Y. (36) hafif yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya neden olduğu öne sürülen beyaz renkli otomobilin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta iki otomobil çarpıştı, Emniyet Müdürlüğü Kavşağı'nda 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta iki otomobil çarpıştı, Emniyet Müdürlüğü Kavşağı'nda 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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