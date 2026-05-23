Tokat'ta çöken istinat duvarı binada hasar oluşturdu.
Edinilen bilgilere göre, Tokat merkez Kaleardı Mahallesi'nde bir binanın isinat duvarı gürülktüyle çöktü. Çöken istinat duvarı önündeki 3 katlı binada hasara nöden oldu. Molozlar binanın içerisine kadar girdi. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Bina çökme riskine karşı boşaltılarak çevresinde güvenlik önlemleri alındı. - TOKAT
