Tokat'ta çöken istinat duvarı binada hasar oluşturdu.

Edinilen bilgilere göre, Tokat merkez Kaleardı Mahallesi'nde bir binanın isinat duvarı gürülktüyle çöktü. Çöken istinat duvarı önündeki 3 katlı binada hasara nöden oldu. Molozlar binanın içerisine kadar girdi. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Bina çökme riskine karşı boşaltılarak çevresinde güvenlik önlemleri alındı. - TOKAT