Tokat\'ta Kavga: Bir Kişi Sandalye ile Vatandaşı Darp Etti

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Tokat'ta iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi sandalye ile yerdeki vatandaşı darp etti.

Tokat Merkez kafeler sokağında henüz bilinmeyen bir sebeple isimleri öğrenilemeyen iki grup tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Öfkeli şahıslar, birbirlerine sandalyelerle saldırdı. Taraflardan biri kavgadan kaçmaya çalışan bir şahsı aralarına alarak yere düşürdü. Tekme yumruk ve sandalye ile acımasızca saldırıya uğrayan şahıs dayak yedi. Bir gencin dayak yiyen vatandaşın yere düşen telefonunu verdiği görüldü. Kavga sonrası grup olay yerinden uzaklaştı. - TOKAT