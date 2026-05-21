Tokat\'ta Kaya Düşmesi Facianın Eşiğinden Döndü

Tokat'ın Çat kasabası yolunda dağ yamacından kopan kaya parçaları karayoluna düşerken, olay sırasında yolda araç bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Edinilen bilgilere göre, yağış sonrası yumuşayan yamaçtan kopan büyük kaya parçaları aniden yola düştü. Kaya parçalarının düştüğü sırada bölgede herhangi bir aracın bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından bölgede güvenlik önlemi alınırken, yol üzerinde bulunan kaya parçalarının kaldırılması için çalışma başlatıldı. Çalışmalar süresince gidiş geliş trafik tek şerit üzerinden kontrollü olarak sağlandı. Öte yandan bölgede yeni kaya düşme riskine karşı sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu. - TOKAT