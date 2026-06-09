Tokat\'ta Kaza: 5 Yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobil ile tekstil işçilerini taşıyan servis minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Yavuz Selim Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.K. yönetimindeki 60 M 0939 plakalı tekstil işçilerini taşıyan servis minibüsü ile K.K.B. idaresindeki 06 CRA 46 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Kazada minibüste bulunan A.K. ile otomobilde bulunan sürücü K.K.B., S.T., A.B.C. ve O.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT