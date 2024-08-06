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Tokat'ta kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza; Tokat Caddesi Danişmend Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. H.E. idaresindeki 60 NT 170 plakalı Toyota markalı otomobil ile Duran Karakaş'ın kullandığı 60 AFE 018 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, yaralanan motosiklet sürücüsü Karakaş, sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Karakaş yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.