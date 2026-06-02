Tokat\'ta kayıp iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor

02.06.2026 13:32  Güncelleme: 13:36
Tokat'ın Erbaa ilçesinde 28 Mayıs'ta Kelkit Çayı'na düşerek kaybolan İlker P. ve Oğuz K.'yi arama çalışmaları altıncı gününde devam ediyor. Su seviyesinin düşürülmesiyle ekipler 8 bölgede eş zamanlı tarama yapıyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 28 Mayıs günü Kelkit Çayı'na düşerek kaybolan İlker P. (22) ile Oğuz K.'yi (26) arama çalışmaları altıncı gününde de aralıksız devam ediyor. Erbaa Kaymakamlığı koordinesinde sürdürülen çalışmalarda, önceki gün Karanlıkdere mevkiindeki Sanko Barajı'ndan su akışı kesilerek Kelkit Çayı'ndaki su seviyesinin düşürülmesi sağlandı. Su seviyesinin azalmasının ardından ekipler, çay yatağında daha kapsamlı arama yapabilmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler Kelkit Çayı ve çevresindeki 8 ayrı bölgede eş zamanlı olarak tarama ve kurtarma çalışmaları yürütüyor. Çalışmalara AFAD koordinasyonunda toplam 216 personel, 41 araç, 6 dron ve 8 bot katılıyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), emniyet birimleri, sağlık ekipleri, Erbaa Belediyesi, Kızılay ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli de çalışmalara eşlik ediyor.

Arama çalışmalarını yerinde inceleyen Tokat Valisi Abdullah Köklü, "200'ün üzerinde personel, 6 dron, 8 bot, 40 araç ve tüm personelle beraber belediye, AFAD, jandarma, polis, kaymakamlık ve valilik buradayız. Arkadaşlarla beraber süreci takip ediyoruz. İnşallah bugün bir netice almayı ümit ediyoruz. İnşallah hava da akşama kadar müsaade ederse umarım vatandaşlarımıza ulaşırız" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

28 Mayıs Seçimi, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Erbaa, Tokat, Yaşam, Son Dakika

