Tokat'ta Kelkit Çayında Boğulan Genç Hayatını Kaybetti

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Tokat'ta serinlemek için Kelkit Çayına giren 19 yaşındaki Cemal Karayaka, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Erbaa ilçesi Kelkit çayında meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşları ile birlikte Kelkit Çayı Yeni Mahalle mevkiine gelen Karayaka, bir süre sonra sıcaktan bunalarak serinlemek için suya girdi. Kısa bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Karayaka'yı fark eden arkadaşları hemen 112 Acil Durum Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri botla müdahale ederken, bir polis memuru da kıyafetleriyle suya girerek boğulma tehlikesi geçiren genci kurtarmaya çalıştı. Bu esnada, olayı gören diğer gençler de kıyafetlerini çıkararak kurtarma çalışmalarına destek verdi. Bilinci kapalı bir şekilde sudan çıkarılan Karayaka'nın duran kalbi, sağlık ekiplerinin müdahalesi ile yeniden çalıştırıldı. Ağır yaralı olarak Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Karayaka doktorların

tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - TOKAT