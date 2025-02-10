Tokat'ta Maganda Havaya Ateş Açtı - Son Dakika
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Tokat'ta Maganda Havaya Ateş Açtı

Tokat\'ta Maganda Havaya Ateş Açtı

Tokat'ta otomobilden havaya ateş açan K.G., jandarma tarafından yakalandı ve tabancaya el konuldu.

10.02.2025 16:30
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Tokat'ta otomobilden tabanca ile havaya ateş açan maganda, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın tabancayla havaya ateş açtığı anlar ise cep telefonuyla görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, olay, önceki gün Erbaa ilçesine bağlı Benli köyü yakınlarında meydana geldi. K.G., hareket halindeki otomobilin camını açıp tabanca ile havaya ateş etti. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri otomobilden tabanca ile havaya ateş eden kişiyi tespit ederek yakaladı. Kurusıkı olduğu tespit edilen tabancaya el konulurken K.G. hakkında adli işlem başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta Maganda Havaya Ateş Açtı - Son Dakika

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