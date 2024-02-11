Tokat\'ta motosiklet ile otomobil çarpışması: 2 kişiden biri hayatını kaybetti

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Tokat'ta motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan 2 kişiden Berat Polat hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Tokat- Turhal yolu Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı'nda bulunan bir benzinlik önünde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet sürücüsü Berkay P. (16) ile arkasında oturan Hasan E. (17), benzinlikten çıktıkları sırada karşı yönden gelen Eray T. yönetimindeki 60 FK 559 plakalı BMV marka otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten 50 metre savrulan gençler yola düştü. Kazada ağır yaralanan Berkay P. üniversite hastanesine, Hasan E. ise Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan gençlerden Berat Polat yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - TOKAT