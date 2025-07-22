Tokat\'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Tokat'ta gece saatlerinde meydana gelen motosiklet kazasında, uçuruma yuvarlanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.45 sıralarında Çat kasabası Şeyhi Şirvani Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir merkezi istikametine seyreden Seyda Fait Uzun'un kontrolünü kaybettiği motosiklet devrildi. Kazanın şiddetiyle motosikletten savrulan sürücü, yaklaşık 35 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri ile AFAD sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu ağır yaralanan sürücü bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - TOKAT