Tokat\'ta Orman Yangını: 500 Dönüm Zarar Gördü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan orman yangınında 500 dönümlük alan zarar gördü.

Doğanyurt köyü yakınlarında, Tepekışla Barajı mevkisinde saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Ormandan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, Erbaa Belediyesi itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, "Maalesef vericinin elektrik kesintisinden sonra devreye giren sistemi ile alakalı yangın çıktı. Şu anda ters bir durum olmazsa, ters bir rüzgar oluşmazsa yüzde 99 kontrol altına alındı diyebiliriz. 50 hektarlık, yaklaşık 500 dönümlük bir alanda yangın yaşandı. Akşam saatlerinde ters bir rüzgar olmazsa söndürme çalışmaları tamamlanacak" dedi.

Yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - TOKAT