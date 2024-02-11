Tokat'ta Otomobil ile Traktör Çarpıştı: Traktör Sürücüsü Hafif Şekilde Yaralandı - Son Dakika
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Tokat'ta Otomobil ile Traktör Çarpıştı: Traktör Sürücüsü Hafif Şekilde Yaralandı

Tokat\'ta Otomobil ile Traktör Çarpıştı: Traktör Sürücüsü Hafif Şekilde Yaralandı

Tokat'ın Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı'nda meydana gelen kazada, traktör ile otomobil çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü hafif şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Traktörün ehliyeti olmadığı belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

11.02.2024 19:51
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Tokat'ta otomobil ile traktör çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Rıza G. (79) idaresindeki 60 AE 215 plakalı traktör, akaryakıt istasyonundan çıkarak sol şeride geçmek istedi. Aynı istikamette ilerleyen Ali S. (20) idaresindeki 60 DT 746 plakalı Toyota marka otomobil, bu sırada traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör ters dönerken, hafif şekilde yaralanan sürücü Rıza G. ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası yola traktörden yağ sızarken, yol bir süre kapatıldı. Vinç yardımıyla traktörün yoldan kaldırılmasıyla trafik kontrollü şekilde sağlandı. Traktör sürücüsünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta Otomobil ile Traktör Çarpıştı: Traktör Sürücüsü Hafif Şekilde Yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat'ta Otomobil ile Traktör Çarpıştı: Traktör Sürücüsü Hafif Şekilde Yaralandı - Son Dakika
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