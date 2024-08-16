Tokat\'ta Otomobil Tarlaya Uçtu: 1 Yaralı

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Tokat'ın Niksar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 1 kişi yaralandı.

Tokat Caddesi Danişmend Gazi Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada A.M.D. idaresindeki 60 ZS 446 plakalı Dacia marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak boş araziye uçarak ters döndü. Kazada yaralanan bir kişi 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ters dönen otomobil vatandaşların yardımıyla düzeltirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - TOKAT