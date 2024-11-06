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Tokat'ta otomobil traktöre çarptı: 5 yaralı

TOKAT - Tokat'ta traktör ve otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, D-180 karayolu Turhal ilçesi Şenyurt kavşağında meydana geldi. D.M. idaresindeki 60 AN 009 plakalı Volkswagen marka otomobil, kavşaktan dönüş yapmak isteyen C.C. idaresindeki 60 AB 829 plakalı traktöre çarptı. Traktöre arkadan çarpan otomobil, kazanın etkisiyle takla atarak sürüklendi. Kaza sonucu otomobil sürücüsü D.M. ile araçta bulunan Doğan D., Emre A., Fırat Ç. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Tokat ve Turhal Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapanırken araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.