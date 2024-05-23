Tokat\'ta patlamada hayatını kaybeden Muhammet Sefa Can Karaçoban toprağa verildi

Tokat'ın Erbaa ilçesindeki bir bağ evindeki patlamada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Muhammet Sefa Can Karaçoban (29) toprağa verildi.
18 Mayıs'ta saat 21.00 sıralarında Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'ndeki bir bağ evine bırakılan sandığın açılması sırasında içine tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 5'i jandarma personeli 7 kişinin yaralandığı olayda yaralılardan bağ evi sahibinin oğlu Muhammet Sefa Can Karaçoban (29), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Karaçoban'ın cenazesi evinin önüne getirilerek helallik istendi. Karaçoban'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından olayın yaşandığı evin karşısındaki ilçe mezarlığına defnedildi. - TOKAT
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