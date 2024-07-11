Tokat'ta Sağanak Yağış: Yollar Nehre Döndü, Sürücüler Zor Anlar Yaşadı

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Tokat'ın Zile- Turhal karayolunda etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar nehre döndü, sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler ise akaryakıt istasyonuna sığındı.

Tokat'ta sağanak yağış etkili oldu. Zile -Turhal karayolunda aniden bastıran yağmur nedeniyle yollar nehre döndü. Arazilerden çamurlu sular yola aktı. Yolda güçlükle ilerleyen sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler dolu yağışına karşı araçlarını korumak için akaryakıt istasyonlarına akın etti. - TOKAT