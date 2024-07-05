Tokat'ta şiddetli yağış su taşkınlarına neden oldu

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Şiddetli yağış Sulusaray ve Yeşilyurt'ta hayatı durma noktasına getirdi

TOKAT - Tokat'ta şiddetli yağmur ve dolu su taşkınlarına neden oldu.

Tokat'ın Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerinde etkili olan yağmur ve dolu nedeniyle su taşkınları oluştu. Arazilerin yüzeyi suyla kaplandı. Yol kenarında bulunan su kanalları yola taştı. Yolu göremeyen sürücüler Sulusaray-Yeşilyurt karayolunda ilerlemekte güçlük çekti. Arazilerdeki sulama sistemleri yollara savruldu. İlçe merkezlerinde de yollar nehre dönüştü. Diz boyu su birikintileri meydana geldi.