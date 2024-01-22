Tokat\'ta takla atan otomobil vatandaşlar tarafından çevrildi

Tokat'ta takla atan otomobil vatandaşlar elleriyle çevirdi

TOKAT - Tokat- Turhal Karayolunda kontrolden çıkan otomobil ters döndü. Çevredeki vatandaşlar ters dönen aracı elleriyle çevirdiler.

Kaza 12: 40 sıralarında Tokat-Turhal Karayolu çevreyolu kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre A.K. idaresindeki 46 AFP 408 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen başka araç tarafından sıkıştırılınca refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilde bulunan sürücü ile birlikte 2 kişi kazayı burunları bile kanamadan atlattı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlandı. Olay yerine gelen vatandaşların da yardımıyla ters dönen otomobil teker üstüne çevrildi. Otomobil çekici ile trafikten kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.