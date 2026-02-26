Tokat\'ta Tarım Aletleri Hırsızlığı: 6 Şüpheli Yakalandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evinin bahçesinden çeşitli tarım aletlerinin çalınmasıyla ilgili 6 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Karayaka beldesindeki bir bağ evinin sahibi, su motoru ve çeşitli tarım aletlerinin çalınması üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Olay yerinde yapılan incelemeler ve yürütülen teknik takip sonucu şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında S.G., B.K., M.B., S.Ö., S.T. ve E.D. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Erbaa Adliyesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - TOKAT