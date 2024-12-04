Tokat'ta Taş Ocağında Yangın: 8 Kamyon Kül Oldu

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Tokat'ta taş ocağında çıkan yangında 8 kamyon yanarak küle oldu

TOKAT - Tokat'ta bir taş ocağında çıkan yangında işletmeye ait 8 kamyon yanarak kül olurken alevler 3 saatte kontrol altına alındı.

Tokat'ın Çamlıbel beldesine 4 kilometre mesafede bulunan Ege Altyapı AŞ'ye ait taş ocağının yakıt deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, gece karanlığını aydınlatırken büyük hasara yol açtı. Yangında işletmeye ait 8 kamyon tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, çevre ilçelerden destek ekipler, AFAD ve jandarma sevk edildi. 3 saatlik yoğun çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.