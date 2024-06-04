Tokat'ta Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu - Son Dakika
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Tokat'ta Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu

Tokat'ın Turhal ilçesinde seyir halindeyken motosikletlerin üzerine uzanarak ilerleyen sürücülerin tehlikeli yolculukları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Trafiğin yoğun olduğu sırada yarış yaptıkları iddia edilen sürücülerin tehlikeli hareketleri, çevredeki diğer sürücülerin dikkatini çekti. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

04.06.2024 12:45
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Tokat'ın Turhal ilçesinde seyir halindeyken motosikletlerin üzerine uzanarak ilerleyen sürücülerin tehlikeli yolculukları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, önceki gün Turhal-Tokat kara yolunda meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu sırada motosikletlerin üzerine uzanan üç kişi, adeta ölümle dans etti. Yarış yaptıkları iddia edilen sürücülerin tehlikeli hareketleri, çevredeki diğer sürücülerin dikkatini çekti.

Görenlerin yürekleri ağzına gelirken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletlilerin hızla ilerlerken birbirlerine yakın bir şekilde seyrettikleri ve zaman zaman dengelerini kaybetme tehlikesi yaşadıkları görüldü. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler büyük tepki topladı. - TOKAT

Kaynak: İHA

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