Tokat\'ta Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

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Tıra çarpan Opel marka otomobil 2 kişiye mezar oldu

TOKAT - Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza 12.45 sıralarında Tokat- Niksar karayolu Dönekse mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Tokat'tan Niksar istikametine gitmekte olan A. T. idaresindeki 06 EJR 074 plakalı çekici tır ile karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 23 ADY 976 plakalı Opel marka otomobil havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç trafiği kontrollü bir şekilde sağlanırken itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan bir kişiyi çıkarttı. Kazada Aysel Yılmaz ile birlikte ismi öğrenilemeyen bir kişi hayatını kaybederken, otomobil içerisinde bulunan Z. A. ağır yaralı olarak Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.