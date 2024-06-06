Tokat'ta trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tokat'ta trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Tokat-Amasya karayolu Söngüt kavşağında meydana gelen trafik kazasında, iki araç çarpıştı ve 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi ve sağlık durumları iyi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

06.06.2024 18:05
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Tokat'ta iki aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Tokat- Amasya karayolu Söngüt kavşağında meydana geldi. S.B. idaresindeki 60 TY 469 plakalı otomobil, İ.Ç. idaresindeki 10 DB 406 plakalı otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen kazada sürücü S.B. ile aynı araçta bulunan Ü.A., K.A., Z.A, E.A., Z.A. ve A.E.A yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza sonrası ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Son Dakika

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