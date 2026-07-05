Tokat'ın Turhal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüler dahil 9 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, gece yarısı meydana geldi. D-100 kara yolu Turhal ilçesi Kalaycık köyü kavşağında yaşanan kazada D.N. idaresindeki 60 AIA 858 plakalı otomobil Tokat'tan Turhal istikametine seyretmekteyken, Kalaycık köyü istikametine dönmeye çalışan M.D. yönetimindeki 34 ZZ 8738 plakalı otomobille çarpıştı. Sürücüler dahil araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı. Sürücülerden M.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Yaralılar ambulanslarla Tokat'taki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - TOKAT
Son Dakika › 3. Sayfa › Tokat'ta Trafik Kazasında 9 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?