Tokat\'ta Traktör Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Sökücek köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, M.D. yönetimindeki 66 HD 306 plakalı saman balyası yüklü traktör, virajı döndüğü sırada römorkunun yerinden çıkmasıyla, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu sırada traktörde yolcu olarak bulunan Selami Südüpak, panikleyerek atladı. Traktör ise yol kenarındaki toprak yığınına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Selami Südüpak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü M.D., ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT