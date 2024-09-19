Tokat'ta Uçurumdan Düşen Araç Facianın Eşiğinden Döndü - Son Dakika
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Tokat'ta Uçurumdan Düşen Araç Facianın Eşiğinden Döndü

Tokat\'ta Uçurumdan Düşen Araç Facianın Eşiğinden Döndü

Tokat'ta bir araç 15 metrelik uçurumdan düşerek ağaca çarptı, ölümle sonuçlanmadı.

19.09.2024 12:29
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Tokat'ta 15 metrelik uçurumdan yuvarlanan panelvan araç, ağaca çarparak durdu ve facia kıl payı atlatıldı.

Topçubağı Mahallesi Molla Hüsrev Caddesi'nde meydana gelen kazada, facianın eşiğinden dönüldü. İddiaya göre, Çat kasabasından kent merkezine doğru seyir halinde olan Ali B. yönetimindeki 58 ABD 027 plakalı panelvan araç, virajı alamayarak yoldan çıktı. Yaklaşık 15 metrelik uçurumdan yuvarlanan araç, bir evin bahçesine düştü. Ağaca çarparak durabilen araç, daha büyük bir kazayı önledi. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili yetkililer inceleme başlattı. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta Uçurumdan Düşen Araç Facianın Eşiğinden Döndü - Son Dakika

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