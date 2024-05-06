Tokat\'ta Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan uyuşturucu satıcısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Erbaa Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen bir kişinin üzerinde 5,48 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirilerek, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Aynı olayla ilgili olarak uyuşturucu madde satışı yapan şüphelinin ikametine yapılan operasyonda ise 15 parça halinde toplam 48,03 gram sentetik kannabinoid, 2 parça halinde toplam 1,27 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 2 şişe aseton ve suçtan elde edilen 3 bin 600 TL ele geçirildi. Şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı. Tamamlanan işlemlerinin ardından Erbaa Adliyesi'ne sevk edilen N.M.Ü., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT