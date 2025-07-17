Tokat'ta Yangın: 7 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu - Son Dakika
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Tokat'ta Yangın: 7 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Tokat\'ta Yangın: 7 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu
17.07.2025 12:15  Güncelleme: 12:17
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın, ahıra sıçrayarak 7 büyükbaş hayvanın telef olmasına neden oldu. İhbar üzerine itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir samanlıkta başlayan yangın ahıra sıçradı, 7 büyük baş hayvan telef oldu.

Yangın ilçe merkezine bağlı Evyaba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Rıza Kurtgöl'e ait samanlıkta üzüm asması yaprağı kaynatılırken samanların alev almasıyla yangın çıktı. Yangın ineklerin bulunduğu ahıra sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın çevredeki diğer yapılara sıçramadan kontrol altına alındı. Çıkan yangında ahırda bulunan 7 büyükbaş hayvan yanarak telef oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA

İtfaiye, Erbaa, tokat, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta Yangın: 7 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu - Son Dakika

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