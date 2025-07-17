Tokat\'ta Yangın: 7 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir samanlıkta başlayan yangın ahıra sıçradı, 7 büyük baş hayvan telef oldu.

Yangın ilçe merkezine bağlı Evyaba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Rıza Kurtgöl'e ait samanlıkta üzüm asması yaprağı kaynatılırken samanların alev almasıyla yangın çıktı. Yangın ineklerin bulunduğu ahıra sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın çevredeki diğer yapılara sıçramadan kontrol altına alındı. Çıkan yangında ahırda bulunan 7 büyükbaş hayvan yanarak telef oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT