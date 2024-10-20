Tokat\'ta Yangın: İki Ev Kül Oldu

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Tokat'ta bir köyde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın Reşadiye ilçesine bağlı Kuzbağı köyünde meydana geldi. İddiaya göre Turan ve Recep Ahmet Koçyiğit'e ait olduğu tespit edilen boş evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine köye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında 2 ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT