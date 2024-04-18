Tokat\'ta yaşlı kadın deprem anlarını anlattı

Tokat'ta meydana gelen depremden kaçarken yaralanan yaşlı kadın yaşadığı korku dolu anları anlattı.
Dün gece saatlerinde 4.7. ve 4.1 ile sallanan Tokat'ın Sulusaray ilçesi bugün akşam saatlerinde bir kez daha sallandı. AFAD verilerine göre saat 18.11'de Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem birçok çevre ilden de hissedildi. Deprem anında madımak yemeği yapan Nazile Yeşilkaya, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Yaşlı kadın, "Ocakta madımak haşlıyordum. Dışarı çıktım, eşime tencereyi alalım da içeri koyalım diyecekken merdivenlerden iniyordum başıma bir şeyler dökülmeye başladı. Bacağım yandı. Üstüme betonlu tuğlalar düştü. Bayıldım" dedi. - TOKAT
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