Tarihi hamamda korkutan yangın

Tokat'ta tarihi Pervane Hamamı'nın makine dairesinde gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, gece saatlerinde kent merkezinde bulunan 13'üncü yüzyılda yapılan tarihi Pervane Hamamı'nın makine dairesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek yoğun duman ve alevlere neden oldu. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Tokat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, tarihi yapının çevresindeki binalara sıçrama riskine karşı geniş güvenlik önlemi alarak yangına müdahale etti. Yoğun çalışmaların ardından alevler kontrol altına alınırken, yangın çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü. Yangında makine dairesinde hasar meydana gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.