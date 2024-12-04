Tokat\'taki Taş Ocağında Çıkan Yangın Büyük Tahribata Neden Oldu

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Tokat'taki taş ocağında çıkan yangının neden olduğu büyük tahribat, gün ağarınca ortaya çıktı.

Tokat'ın Çamlıbel beldesine 4 kilometre mesafede bulunan Ege Altyapı AŞ'ye ait taş ocağında, kızgın yağ jeneratöründen çıktığı tahmin edilen yangın, gece saatlerinde büyük bir felakete yol açtı. Hızla büyüyen alevler, geceyi aydınlattı. İşletmeye ait 8 kamyon tamamen yanarken bir tır dorsesi zarar gördü. Yangın, asfalt eritme bölümüne sıçrayarak taş ocağını kullanılamaz hale getirdi. Olay yerine Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, çevre ilçelerden gelen destek ekipleri, AFAD ve jandarma sevk edildi. 3 saatlik yoğun çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangının neden olduğu ağır tahribat ise gün ağarınca ortaya çıktı. İşletme, yangın nedeniyle faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemeler sürüyor. - TOKAT