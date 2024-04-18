Tokat Valisi Hatipoğlu: "Gelen ilk haberlere göre can kaybı yok"
TOKAT - Tokat'ın Sulusaray ilçesinde incelemelerde bulunan Vali Numan Hatipoğlu, "İlk gelen haberlere göre can kaybının olmayışı bizim için en büyük teselli kaynağı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum" dedi.
Vali Hatipoğlu yaptığı açıklamada, "İlk gelen haberlere göre can kaybının olmayışı bizim için en büyük teselli kaynağı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Biz devlet olarak İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın talimatları doğrultusunda tüm vatandaşlarımızın barınma sorunu, iaşelerinin halledilmesiyle gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Tekrar tüm hemşerilerimize ve aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
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