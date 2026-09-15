Tokat Yeşilyurt\'ta 5 adrese eş zamanlı operasyon, çok sayıda silah ele geçirildi

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı silahlanma ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Yeşilyurt ilçesinde 5 şüpheliyi takibe aldı. Ekipler şüphelilere ait 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 5 tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 472 tabanca mermisi, 14 tabanca şarjörü ile 48 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Silah ve mühimmatlara el konulurken, 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.